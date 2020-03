Service E-réputation : Redorer son image de marque

Dans la langue de molière, cette expression signifie que l’on se donne une bonne apparence, une belle image, que l’on joue un personnage de grande importance. Cela signifie également que l’on doit avoir l’air accueillant. Aujourd’hui, “faire bonne figure” consiste à se montrer sous son meilleur jour, à paraître de bonne humeur en public, même si on ne va pas très bien. Le service ereputation en ligne pour but de masquer, faire reculer dans les pages 2 et 3 des moteurs les informations gênantes sans chercher à les supprimer. 80% des informations qui posent problème viennent souvent du site lui même. C’est pourquoi nous maîtrisons complètement tout ce qui sort du site en prenant en compte votre création de contenu (blog, infos, par exemple). Nous allons jusqu’à choisir le trafic qui sera autorisé sur le site afin d’éviter le spam générant bien souvent des référencements sauvages et aléatoires. Notre travail permet une e-réputation maîtrisé dans le temps, en choisissant ce qui sera référencé et ce qui ne le sera pas. Retrouvez des information sur la CNIL ; Article 17 – Droit à l’effacement («droit à l’oubli»). Sachez que lorsque des personnes, des médias publient des textes, des propos ou des images sur internet, il est possible, après un certain temps, d’obtenir leur effacement : c’est le droit à l’oubli.